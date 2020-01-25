"Дипломатический маневр": Кулеба объяснил, зачем Зеленский поздравил Путина с Новым годом

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба подчеркнул, что до примирения между Украиной и Россией еще очень далеко.

Поздравление президентом Украины Владимиром Зеленским президента России Владимира Путина с новым годом является дипломатическим маневром, который не стоит преувеличивать.

Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба сказал в интервью Радио Свобода.

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"Я думаю, что если мы говорим о том, что происходят переговоры для решения жизненно важных вопросов, таких как возвращение украинских пленных, таких как возвращение украинских кораблей, захваченных в Керчи... До примирения очень далеко еще. Но в сторону урегулирования конфликта на Донбассе, развязанного Россией. То акт поздравления является дипломатическим маневром, который не нужно преувеличивать", - отметил Кулеба.

Как сообщал УНИАН, 31 декабря президент Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора поздравили друг друга с праздниками и договорились о согласовании новых списков удерживаемых лиц.