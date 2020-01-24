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Президент Европейского Совета Мишель и Гончарук проведут встречу в Брюсселе

14:35, 24 января 2020
Политика
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REUTERS

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Об этом говорится в графике встреч Мишеля на следующую неделю, обнародованном на сайте Европейского Совета.

В частности, во вторник, 28 января, в 14:00 (в 15:00 по Киеву) состоится встреча Мишеля и Гончарука.

Как сообщал УНИАН, в Брюсселе 28 января Совет ассоциации Украина - Европейский Союз обсудит вопросы, связанные с проведением реформ в Украине, ситуацию на Донбассе и в оккупированном Крыму, а также экономическое сотрудничество.

Это будет первое заседание Совета ассоциации под председательством Гончарука.

Делегацию Евросоюза возглавит вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель. Также участие в заседании примет комиссар Евросоюза по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Варгеи.

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