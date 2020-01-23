В Украине местные выборы состояться осенью 2020 года - Разумков

"Слуга народа" отказались от проведения досрочных местных выборов.

В Украине местные выборы состояться осенью 2020 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Одессе заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

«Осенью этого года будут выборы», - сказал он.

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Как отметил Разумков, к тому времени должно быть завершено «законодательное обеспечение» реформы децентрализации, и таким образом, у местной власти появится больше возможностей для реализации реформ на местах.

Он напомнил, что внесенный в конце прошлого года по инициативе президента Украины законопроект (№2598) был отозван, чтобы доработать документ. Для этого будут привлечены представители общественности, разных политических сил и т. д.

«Чтобы местные выборы прошли уже после того, как реформа децентрализации будет завершена. Для этого у нас в принципе есть время», - сказал глава ВР.

По его словам, основное направление реформы децентрализации - передача полномочий на местах, где «есть понимание того, что делать».

«На местах виднее, что нужно сделать. А вам легче контролировать, что сделано или что не сделано, имея постоянный доступ (во всяком случае, мы к этому должны стремиться) к представителям местной власти», - отметил Разумков.

Он также акцентировал, что уже есть положительные примеры децентрализации, когда при создании ОТГ эффективные менеджеры доказали состоятельность своего управления.

«Но есть и негативные примеры… И я думаю, что дело здесь не в реформе, а в управленческом персонале. Я, например, не понимаю, когда иной раз финансовые ресурсы вместо того, чтобы использоваться, отправляются на хранение в те или иные банки», - подчеркнул председатель парламента.

Он пояснил, что «чистота» подобного рода процессов движения денег вызывают вопросы, в частности у общественности.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде как неотложный проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти (№2598).

15 января Верховная Рада не рассмотрела вопрос об отправке в Конституционный суд для получения заключения проект изменений в Основной закон относительно децентрализации власти, хотя данный законопроект был первым в повестке дня.

Когда должно было начаться рассмотрение документа, Разумков объявил, что в сессионном зале нет докладчика по данному вопросу - представителя президента Украины в Конституционном суде Федора Вениславского. Впоследствии он присутствовал в сессионном зале, но депутаты не вернулись к рассмотрению этого вопроса.

16 января председатель фракции ”Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что законопроект снят с рассмотрения для доработки. По его словам, необходимо согласовать положения законопроекта, чтобы в дальнейшем его поддержали 300 народных депутатов. Арахамия уточнил, что депутаты имеют много замечаний относительно предусмотренных проектом закона полномочий префекта.