В Крыму, РФ и ОРДЛО: Резников заверил, что Украина собирается забрать из плена всех украинцев

По его словам, соответствующие списки передаются с помощью ОБСЕ и Международного комитета Красного креста и в настоящее время ожидают подтверждения другой стороны.

Украина намерена забрать всех своих пленных, удерживающихся в «Л/ДНР», Крыму и РФ и располагает всеми сведениями об их текущем местоположении.

Об этом заявил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе в Минске Алексей Резников, пишет НВ.

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«Украина имеет позицию забрать всех наших, кто находится и удерживается в тюрьмах и в Крыму, и в Российской Федерации; и на территориях, которые сегодня неподконтрольны Украине — в отдельных районах Луганской и Донецкой областей. <...> Мы имеем четкое подтверждение, какие украинцы где находятся, в том числе наши крымскотатарские граждане Украины», — рассказал он.

По его словам, соответствующие списки передаются с помощью ОБСЕ и Международного комитета Красного креста и в настоящее время ожидают подтверждения другой стороны.