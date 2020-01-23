Украина является очень значительным торговым партнером для США - Помпео

Госсекретарь заверил, что США будут помогать Украине быть в безопасности и сохранять суверенитет.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявляет, что Украина является очень значительным торговым партнером для США.

Об этом Помпео сказал в интервью Bloomberg, опубликованном на сайте Госдепартамента.

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"Украина находится между демократией и тиранией в самой восточной части Европы. Это государство, отказавшееся от своего ядерного оружия в конце "холодной войны", и Америка взяла обязательства ... Мы будем помогать им (украинцам - УНИАН) многим, чтобы они могли быть в безопасности, быть суверенным нацией", - отметил Помпео.

По его словам, Украина - "очень значительный торговый партнер для Соединенных Штатов Америки. У Америки много интересов в отношении Украины, и я думаю, объем ресурсов, в отношении которых у нас есть обязательства, отражает уровень заинтересованности".

Напомним, Майк Помпео подтвердил, что планирует посетить Украину в ближайшее время.