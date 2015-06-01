День в АТО: Луганщина почти спокойна, на Донетчине стреляли из минометов и гранатометов

"Здесь сторонники фейковых государств один раз обстреляли наших военных из стрелкового оружия в районе Суходола", - сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Фейсбук вечером 1 июня.

"Не совсем спокойно было на Артемовском направлении. Захватчики из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Кирово и Золотое.

На Донецком – из 120 мм минометов и гранатометов преступники больше часа вели огонь по Пескам. А из 122 мм артиллерии били по Опытному.

Читайте такжеЕдинственный пункт пропуска на Артемовском направлении могут закрыть из-за обстрелов - пресс-центр АТОНе дает покоя наемникам и героическое Широкино. Аморальные сторонники фейковых государств обстреливали его из 120 мм минометов и стрелкового оружия. А после обеда больше часа по населенному пункту вел огонь танк. Циничные убийцы, каждый раз, обстреляв наши позиции, получали адекватный ответ и, - сразу же просили перемирия", - отмечается в сообщении.

Пресс-центр АТО также подчеркивает, что "в этот день не обошлось и без вражеских беспилотников. Они появлялись в небе по маршрутам Орехово – Тошковка, Павлополь – Пищевик, Новотошковское – Голубовское, Луганск – Перевальск – Дебальцево – Горловка – Углегорск – Дебальцево – Луганск".

Напомним, ранее сегодня спикер АП по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил, что во время боя под Марьинкой в плен попали двое украинских солдат.