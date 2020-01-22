Арахамия заявил об отсутствии силового плана освобождения Донбасса

Глава провластной фракции парламента дал комментарий российским СМИ.

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что силового плана освобождения Донбасса не существует.

Об этом Арахамия сказал на полях Всемирного экономического форума в Давосе, отвечая на вопросы российских журналистов, пишет НВ.

Нардеп заявил о необходимости "сконцентрироваться на полном прекращении огня с обеих сторон" на Донбассе, что должно стать "самым сильным сигналом за последние пять лет".

Говоря непосредственно о подобном плане, Арахамия отметил, что Украина намерена добиться урегулирования мирным путем.

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"Я не думаю, что есть такой план. Потому что у нас все усилия последних шести месяцев направлены на исключительно мирное урегулирование. При этом мы все должны понимать, что там стреляют каждый день, там каждый день с обеих сторон погибают люди, поэтому это такой "микс" ситуаций военной и миротворческих усилий", - сказал глава провластной фракции.

Как сообщал УНИАН, в Совете национальной безопасности и обороны Украины назвали условия для силового освобождения Донбасса. По словам замсекретаря СНБО Сергея Кривоноса, ВСУ должны быть готовы к силовому освобождению Донбасса.