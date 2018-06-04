Вехи недели. Грани консолидации, притяжение местного значения и ухмылка парламентаризма

В условиях противостояния с Россией единство является залогом успешных действий украинской власти. Эту аксиому, пусть и с опозданием, на отечественном политическом Олимпе осознали и начали воплощать в жизнь. Арсений Яценюк, например, и Financial Times постарался убедить, что его отношения с Петром Порошенко не повторят ситуацию 2005 года, и на столичном Форуме Безопасности президент и премьер выступили на удивление согласованно – каждый выдал важные и скоординированные мэсседжи. Руководство страны полно решимости продвигаться в НАТО без эйфории, будут бороться за получение европейского оборонного оружия и стремиться усадить Россию за стол переговоров. Это во внешней и в оборонной политике, где первая скрипка за президентом. Если вспомнить, что разговоры о возможности слияния «Народного фронта» и «Блока Петра Порошенко» продолжаются не первый день, то ничего удивительного в такой согласованности заявлений и позиций нет, как и идеологических противоречий между двумя партиями власти.

Правда, назначение Михаила Саакашвили главой Одесской ОГА несколько пошатнуло эту идиллию. Слишком ярким персонажем является экс-президент Грузии, решивший перейти на украинскую государственную службу с получением паспорта с трезубом. Это означает, что вернуться обратно на историческую родину Михаилу Николозовичу в политическом смысле будет непросто. Пробуксовка с реальными реформами и преобразованиями, утрата властью доверия сограждан – является не меньшей угрозой для украинской государственности, чем возможное наступление боевиков на Донбассе. И если Саакашвили окажется эффективным главой ОГА, то политическая целесообразность, словно катапульта, перекинет его из Одессы в Киев, а если нет – ситуация также будет иметь негативные последствия в масштабах всей страны.

Да и местная власть, если верить заверениям руководства страны, имеет основания рассчитывать на все больше и больше полномочий. Внести изменения в Конституцию вряд ли удастся, поэтому осенью 2015-го местные советы будут избраны на неопределенный, но непродолжительный срок. Этот факт, впрочем, не отменяет ожесточенной схватки за нормы закона о местных выборах. Есть серьезные опасения, что в ходе обсуждения разных вариантов проведения выборов на местах парламентская коалиция получит мощный удар по своему эфемерному единству – слишком противоположные интересы у разных ее участников просматриваются на ближайших выборах. Парламентские силы рассматривают местную кампанию как репетицию досрочных парламентских выборов, и постараются убить максимум зайцев одним выстрелом.

Пока же регламентный комитет Верховной Рады не нашел оснований для лишения депутатской неприкосновенности Сергея Клюева и не видит оснований арестовывать Сергея Мельничука. Окончательное решение будет за сессионным залом Верховной Рады, но пока назревает скандал – после Революции Достоинства слуги народа не спешат лишать коллег депутатского иммунитета. Тем самым они не только подрывают авторитет законодательного органа, обитатели которого не раз клялись ликвидировать депутатскую неприкосновенность на корню, но и приближают досрочные парламентские выборы.

Евгений Магда