Кива связал драку в ресторане с политикой и выложил переписку с нападающим

Переписку предыдущих разговоров Кива опубликовал на своей странице в соцсети.

Народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива прокомментировал драку в ресторане Киева, видео которой появилось сегодня в сети.

Об этом он написал в Facebook.

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По словам Кивы, нападавший вел себя в ресторане неадекватно и выкрикивал ругательства.

«Я встал и подошел к нему, наклонился с целью попросить вести себя прилично, и он совершил удар», – отметил Кива.

Также депутат утверждает, что был знаком со своим нападающим ранее. Мужчина будто угрожал нардепу. Переписку предыдущих бесед Кива опубликовал на своей странице в соцсети.

«Этому поведению и поступку ранее предшествовали угрозы в сети, как в личном общении, так и публично! Это системные действия против меня, как оппозиционного политика, которые начались полгода назад. По результатам события была вызвана полиция и составлен протокол, сняты побои», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 22 января в сети появилось видео драки в столичном ресторане МОССО с участием нардепа Ильи Кивы. На ролике заметно, как неизвестный бьет политика в лицо после короткой словесной стычки. Обоих мужчин удалось разнять.