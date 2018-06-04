Фото УНИАН

Украинский интерес. Стратегия безопасности, российская риторика и маневры Запада

12:41, 30 мая 2015
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Президент ввел в действие недавно принятую на заседании СНБО Стратегию национальной безопасности Украины. Кремль продолжает риторические упражнения в стилистике холодной войны без малейшего намека на наличие идеологии. Страны Запада маневрируют вокруг вопроса  урегулирования на Донбассе.

Фото УНИАН

Украина получила документ, определяющий ее базовые действия на ближайшее время. Среди приоритетов – восстановление территориальной целостности, повышение обороноспособности страны и создание эффективного сектора безопасности. Россия впервые названа представляющей угрозу независимости нашей страны, а перспектива вступления в НАТО воспринимается в качестве одного из столпов обеспечения национальной безопасности. По крайней мере, министр иностранных дел Павел Климкин уже заявил, что альтернативы вступлению Украины в Альянс он не видит, а Петр Порошенко обрушился с резкой критикой на адептов внеблокового статуса Украины. Впрочем, европейская и евроатлантическая интеграция – сложный процесс, который не может быть осуществлен в одночасье.

Интересно отметить, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент США Барак Обама сошлись во мнении, констатируя повышение агрессивности России на Донбассе. Ангела Меркель и Франсуа Олланд в беседе с Владимиром Путиным призвали его к выполнению Минских соглашений. Сомневаюсь, что российский президент рискнул заявить своим партнерам по многочасовым переговорам в столице Беларуси, что он этот документ не подписывал и к его выполнению отношения не имеет.

Россия продолжает гнуть ставшую уже привычной линию на заталкивание оккупированных территорий в состав Украины на своих условиях. Сергей Лавров, к примеру, на голубом глазу заявляет, что прямые переговоры официального Киева с представителями Донецка и Луганска являются залогом урегулирования на Донбассе. Российское военное присутствие в регионе Лавров продолжает отрицать, максимально искажая объективную картину на востоке Украины.

Если немного присмотреться, становится понятным, что в Кремле и на Смоленской площади взяли на вооружение риторику холодной войны, хотя экономических оснований и идеологической доктрины для этого в распоряжении Москвы сегодня нет. Поэтому записной российский ястреб Дмитрий Рогозин может позволить себе заявить, что «танкам визам не нужны».  Российское руководство вступилось за коррупционеров из ФИФА, дав основания полагать, что с предоставлением РФ права на проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году дела обстоят нечисто.  В свое время советское руководство подобным образом заигрывало с Хуаном-Антонио Самаранчем, возглавлявшим Международный Олимпийский Комитет.

Надо сказать, что в западной риторике происходит некоторая трансформация позиции. Страны ЕС продолжают настаивать на выполнении Минских соглашений, подчеркивая заинтересованность в урегулировании в самой горячей точке Европы. При этом европейские политики подчеркивают, что речь о возвращении России в «Большую восьмерку» не идет и вряд ли ситуация изменится. Американская официальная позиция еще жестче: Вашингтон уверяет, что и в случае выполнения Минских соглашений Кремлем санкции отменять не станет, поскольку аннексированный Крым, превращаемый российскими военными в непотопляемый авианосец, никуда не делся.

Украина же намерена провести работу над коррекцией внешнеполитических ориентиров и оптимизацией тактических задач. Так, по крайней мере, говорить наш представитель в ЕС Константин Елисеев. Он считает необходимым переформатирование «Восточного партнерства» и реанимацию ГУАМ, председателем которого является Украина.

Правда, в случае получения Михаилом Саакашвили обсуждаемой должности председателя Одесской ОГА (соответствующий указ на момент публикации материала все еще не обнародован), Киеву будет непросто договариваться с Тбилиси.

Евгений Магда

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