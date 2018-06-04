Украинский интерес. Стратегия безопасности, российская риторика и маневры Запада

Украина получила документ, определяющий ее базовые действия на ближайшее время. Среди приоритетов – восстановление территориальной целостности, повышение обороноспособности страны и создание эффективного сектора безопасности. Россия впервые названа представляющей угрозу независимости нашей страны, а перспектива вступления в НАТО воспринимается в качестве одного из столпов обеспечения национальной безопасности. По крайней мере, министр иностранных дел Павел Климкин уже заявил, что альтернативы вступлению Украины в Альянс он не видит, а Петр Порошенко обрушился с резкой критикой на адептов внеблокового статуса Украины. Впрочем, европейская и евроатлантическая интеграция – сложный процесс, который не может быть осуществлен в одночасье.

Интересно отметить, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент США Барак Обама сошлись во мнении, констатируя повышение агрессивности России на Донбассе. Ангела Меркель и Франсуа Олланд в беседе с Владимиром Путиным призвали его к выполнению Минских соглашений. Сомневаюсь, что российский президент рискнул заявить своим партнерам по многочасовым переговорам в столице Беларуси, что он этот документ не подписывал и к его выполнению отношения не имеет.

Россия продолжает гнуть ставшую уже привычной линию на заталкивание оккупированных территорий в состав Украины на своих условиях. Сергей Лавров, к примеру, на голубом глазу заявляет, что прямые переговоры официального Киева с представителями Донецка и Луганска являются залогом урегулирования на Донбассе. Российское военное присутствие в регионе Лавров продолжает отрицать, максимально искажая объективную картину на востоке Украины.

Если немного присмотреться, становится понятным, что в Кремле и на Смоленской площади взяли на вооружение риторику холодной войны, хотя экономических оснований и идеологической доктрины для этого в распоряжении Москвы сегодня нет. Поэтому записной российский ястреб Дмитрий Рогозин может позволить себе заявить, что «танкам визам не нужны». Российское руководство вступилось за коррупционеров из ФИФА, дав основания полагать, что с предоставлением РФ права на проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году дела обстоят нечисто. В свое время советское руководство подобным образом заигрывало с Хуаном-Антонио Самаранчем, возглавлявшим Международный Олимпийский Комитет.

Надо сказать, что в западной риторике происходит некоторая трансформация позиции. Страны ЕС продолжают настаивать на выполнении Минских соглашений, подчеркивая заинтересованность в урегулировании в самой горячей точке Европы. При этом европейские политики подчеркивают, что речь о возвращении России в «Большую восьмерку» не идет и вряд ли ситуация изменится. Американская официальная позиция еще жестче: Вашингтон уверяет, что и в случае выполнения Минских соглашений Кремлем санкции отменять не станет, поскольку аннексированный Крым, превращаемый российскими военными в непотопляемый авианосец, никуда не делся.

Украина же намерена провести работу над коррекцией внешнеполитических ориентиров и оптимизацией тактических задач. Так, по крайней мере, говорить наш представитель в ЕС Константин Елисеев. Он считает необходимым переформатирование «Восточного партнерства» и реанимацию ГУАМ, председателем которого является Украина.

Правда, в случае получения Михаилом Саакашвили обсуждаемой должности председателя Одесской ОГА (соответствующий указ на момент публикации материала все еще не обнародован), Киеву будет непросто договариваться с Тбилиси.

Евгений Магда