Зеленский уверен, что средний бизнес поддерживает реформы

По словам президента, украинская власть "движется к прозрачности".

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что его реформы больше всего поддерживает средний бизнес.

Читайте такжеЗеленский: Я никогда не стремился бы к президентству, если бы не ставил целью достичь мира на ДонбассеСвое мнение по этому поводу он высказал в интервью Newsweek.

Так отвечая на вопрос, может ли он совместить интересы деловых кругов с поддержкой народа и парламентариев, Зеленский ответил:

«Если вы поговорите с представителями среднего бизнеса (не с олигархами или небольшими компаниями, которые не платят налоги), – вы обнаружите, что они поддерживают наши решения, потому что мы движемся к прозрачности».

При этом он добавил, что украинским властям удалось остановить контрабанду «и это может вызвать осложнения для малых предприятий, которые не хотят проходить таможенные процедуры и платить налоги».

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам Зеленского, в Украине самый низкий уровень антисемитизма среди стран Европы.