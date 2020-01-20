Обвиняемая в сепаратизме Штепа получила от Украины 3600 евро по решению ЕСПЧ

Европейский суд увидел в действиях украинской правоохранительной системы нарушения прав Штепы.

Экс-мэр Славянска Неля Штепа, обвиняемая в посягательстве на территориальную целостность, неприкосновенность Украины и создание террористической группировки, получила 3 тыс. 600 евро компенсации из бюджета Украины по решению Европейского суда по правам человека.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил адвокат Штепы Александр Шадрин.

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Он отметил, что Штепа уже фактически получила по решению ЕСПЧ 3 тыс. 600 евро компенсации. «ЕСПЧ усмотрел в действиях украинской правоохранительной и судебной системы в отношении Штепы нарушение права на свободу и справедливое судебное разбирательство», - заявил Шадрин.

«Длительное пребывание под стражей и нарушение разумных сроков рассмотрения дела стало основанием для ЕСПЧ вынести это решение», - отметил адвокат.

Он добавил, что «под стражей Штепа находилась почти 3 года, а приговора по ней нет и сегодня - дело рассматривается в Орджоникидзевском райсуде Харькова».

Как сообщал УНИАН, во время оккупации Славянска Штепа поддержала боевиков.

Украинские правоохранители задержали ее в июле 2014 года. Штепу обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

Дело Штепы передавали нескольким судам, в последний раз – в Орджоникидзевский райсуд Харькова, дело еще не начали рассматривать.

24 октября Европейский суд по правам человека обязал Украину в трехмесячный срок выплатить 3,6 тыс. Штепе.