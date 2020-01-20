Бизнесу упростят отчетность перед военкоматами - Дубилет

По словам Дмитрия Дубилета, изменить законодательство и ввести новую систему общения бизнеса с военкоматами планируют уже в этом году.

Правительство планирует упростить для бизнеса процесс подачи отчетности для военных комиссариатов о наемных работниках.

Как сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет на странице в Facebok, все отчеты будут направляться в электронной форме через налоговую службу.

По словам министра, одна из частых жалоб, которая поступает от украинских бизнесменов по поводу лишней бюрократии, касается военкоматов, с которыми компании должны постоянно переписываться о своих сотрудниках исключительно в бумажной форме.

"Как известно, сейчас компании представляют по своим сотрудникам отчетность в налоговую службу. Наша идея проста: добавить в эту отчетность пару полей по военному билету и убить, таким образом, бумажные документы", - сообщил Дубилет.

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Он отметил, что для реализации этой идеи государству не нужно тратить время и деньги и создавать какое-то новое техническое решение, а жизнь бизнеса не осложнится новыми отчетами и программами.

Также правительство планирует отменить обязанность работодателей сообщать в военкоматы о любых изменениях в данных своих сотрудников.

"Сейчас бизнес должен уведомлять военкоматы о всевозможных изменениях в данных своих сотрудников. Здесь решение очевидно: сделать автоматический сбор информации из уже имеющихся реестров и автоматически отправлять эти данные в военкоматы, не отвлекая бизнес", - отметил министр.

По словам Дубилета, изменить законодательство и ввести новую систему общения бизнеса с военкоматами планируют уже в этом году.

Ранее УНИАН сообщал, что Кабинет министров Украины снял ограничения относительно перечня банков, через которые украинцы могут получать выплаты заработной платы, пенсии и социальной помощи, что позволит им самостоятельно выбирать финучреждение для получения данных средств.