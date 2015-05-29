Комитет Рады решил вернуть ГПУ представление о лишении Клюева депутатской неприкосновенности

Такое решение было принято большинством голосов членов регламентного комитета Верховной Рады.

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Согласно решению, члены комитета, заслушав представителей Генпрокуратуры и рассмотрев предоставленные доказательства якобы виновности Сергея Клюева в совершении уголовного правонарушения, пришли к выводу, что в представлении генпрокурора не содержится достаточной обоснованности противоправных действий Сергея Клюева, а в дальнейшем доказательства являются недостаточными. Члены комитета решили рекомендовать председателю Рады вернуть представление в отношении Сергея Клюева в Генпрокуратуру.

В комментарии журналистам Сергей Клюев заявил, что доволен принятым решением. "Я вполне доволен принятым решением комитета. Ни я, ни мой брат не совершали никакого преступления", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура подозревает Сергея Клюева в завладении мошенническим путем финансовыми средствами, а также имуществом предприятий и частных лиц.