Комитет Рады решил вернуть ГПУ представление о лишении Клюева депутатской неприкосновенности
Комитет Рады решил вернуть в ГПУ представление о вынесении на голосование депутатов вопроса о лишении депутатской неприкосновенности и привлечении к уголовной ответственности народного депутата Сергея Клюева.
Такое решение было принято большинством голосов членов регламентного комитета Верховной Рады.
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Согласно решению, члены комитета, заслушав представителей Генпрокуратуры и рассмотрев предоставленные доказательства якобы виновности Сергея Клюева в совершении уголовного правонарушения, пришли к выводу, что в представлении генпрокурора не содержится достаточной обоснованности противоправных действий Сергея Клюева, а в дальнейшем доказательства являются недостаточными. Члены комитета решили рекомендовать председателю Рады вернуть представление в отношении Сергея Клюева в Генпрокуратуру.
В комментарии журналистам Сергей Клюев заявил, что доволен принятым решением. "Я вполне доволен принятым решением комитета. Ни я, ни мой брат не совершали никакого преступления", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура подозревает Сергея Клюева в завладении мошенническим путем финансовыми средствами, а также имуществом предприятий и частных лиц.