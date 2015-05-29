Каждый день войны обходится Украине в $5-7 миллионов – Яценюк

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе встречи с министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

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Яценюк также напомнил, что Украина потеряла 65 из 90 шахт, а общие потери составляют около 20% всего экономического потенциала.

«Каждый день войны обходится Украине от 5 до 7 млн долл. США, и нам никто эти деньги не дает. На военные расходы нам никто денег не дает, - сказал Яценюк. – А из 90 шахт, которые мы имели, мы потеряли 65, потому что они перешли под контроль российских террористов. Мы потеряли в целом 20% экономики».

При этом Яценюк отметил, что Россия не выполняет условий Минских соглашений. «Если зайти в Интернет, можно увидеть не десятки, а сотни фото и видео о том, что Россия и дальше поставляет туда (в зону АТО - УНИАН) танки, и тяжелая техника находится в зоне конфликта, - сказал Яценюк. – Если есть сторона, которая больше всего заинтересована в том, чтобы на Донбассе восстановился мир, то это Украина. Представьте себе, например, что часть Мюнхена переехала в Берлин, а в Мюнхене позакрывались все фабрики и заводы, перестали платить налоги. Что станет с экономикой Германии? У нас выехали 1,2 млн человек из Донецка и Луганска, и им надо платить все социальные выплаты. И мы это делаем».

Ранее министр финансов Украины Наталья Яресько отмечала, что каждый день войны обходится Украине в 5 млн долл. США. При этом общий размер ассигнований, предусмотренных в бюджете Украины на военные расходы в 2015 году, составляет порядка 90 млрд грн.