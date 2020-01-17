В России отреагировали на новые условия Украины для выборов на Донбассе

Сергей Лавров заявил, что решения нормандского саммита не должны оставаться на бумаге.

Решения нормандского саммита в Париже не должны оставаться на бумаге.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщают РИА Новости.

По его словам, принятые в декабре в Париже решения позволят продвигаться по пути выполнения минского комплекса мер.

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"Рассчитываем, что принятые в декабре в Париже решения позволят продвигаться по пути выполнения минского комплекса мер. Но, конечно, эти решения не должны оставаться на бумаге, как было при режиме Порошенко", - заявил он.

Напомним, Украина на переговорах в Минске выдвинула новое условие для выборов на Донбассе, которое заключается в возвращении переселенцев и их участия в голосовании. Украинская сторона подчеркнула, что выборы можно проводить только тогда, когда границы Украины будут полностью под ее контролем или контролем международных наблюдателей.

До этого бывший временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявлял, что Украина может договориться с РФ о выводе российских войск из Донбасса и передаче границы под контроль международных сил в течение одного-двух лет.

Отметим, Украина, Россия, Франция и Германия проводили нормандскую встречу, в конце которой сформировали коммюнике.