В Брюсселе на заседании Комиссии Украина-НАТО обсуждалась реформа СБУ

В СБУ заявили, что реформа ведомства должна сделать Службу более современной и эффективной, более ориентированной на контрразведывательную деятельность, борьбу с терроризмом, защиту государственного суверенитета.

В Брюсселе на заседании Комиссии Украина-НАТО на уровне послов, которое состоялось 15 января, обсуждалась реформа Службы безопасности Украины.

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Как сообщается на сайте Службы безопасности, представители СБУ приняли участие в заседании в составе официальной правительственной делегации Украины, которую возглавил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, с целью участия в заседании Комиссии Украина-НАТО.

Уполномоченный представитель СБУ в составе украинской делегации Сергей Пунь заявил: «Очень хорошо, что реформа СБУ - в фокусе НАТО. Альянс выразил готовность поддержать комплекс реформ сектора безопасности Украины, в частности СБУ. Месседж был очень четким. Для нас действительно важно ориентироваться на опыт и лучшие практики стран-членов Организации в вопросах реформирования служб внутренней безопасности».

Также сказано, что украинская сторона поблагодарила партнеров за поддержку и заверила, что реформа сектора безопасности – один из ключевых вопросов в государстве сегодня.

«Украина должна реализовать изменения, которые сделают Службу безопасности более современной и эффективной, еще более ориентированной на контрразведывательную деятельность, борьбу с терроризмом, защиту государственного суверенитета и тому подобное. И именно на это направлен законопроект по реформе СБУ, который сегодня готовится к рассмотрению в парламенте», - добавил Пунь.

В свою очередь представители НАТО выразили поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Они подчеркнули, что активизация мер, направленных на борьбу с коррупцией, обеспечение независимости судебной ветви власти и реформирования СБУ, является крайне актуальной для Украины.

Также международные партнеры по НАТО ожидают, что в ближайшее время, в частности в рамках запланированного на конец текущего месяца заседания Совместной рабочей группы высокого уровня Украина-НАТО по вопросам военной реформы, будут представлены основные направления реформирования Службы. Партнерская сторона заверила украинскую делегацию в неизменной поддержке Альянсом Украины на пути реформирования.