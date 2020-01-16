Депутаты одобрили календарный план проведения третьей сессии Верховной Рады

Третья сессия парламента девятого созыва начнется 4 февраля и закончится 17 июля.

Народные депутаты приняли постановление о календарном плане проведения третьей сессии Верховной Рады девятого созыва (№2745).

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Как передает корреспондент УНИАН, документ поддержали 305 народных депутатов из 368, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением предусматривается начать сессию 4 февраля и завершить 17 июля.

Для пленарных заседаний предусмотрено 12 недель, 7 недель - для работы в комитетах, комиссиях, фракциях и группах; для работы с избирателями - 5 недель, также планируется провести 12 Часов вопросов к правительству.

Так, в феврале неделя с 3 по 7 будет пленарной, с 10 по 14 февраля депутаты будут работать в комитетах, комиссиях, фракциях, с 17 по 21 февраля - пленарная неделя, с 24 по 28 февраля парламентарии будут работать с избирателями.

В марте с 2 по 6 - пленарная неделя, с 10 по 13 - работа в комитетах, комиссиях, фракциях, с 16 по 20 - пленарная неделя, с 23 по 27 - работа с избирателями.

С 30 марта по 4 апреля состоится пленарная неделя, с 6 по 10 апреля - работа в комитетах, комиссиях, фракциях, с 13 по 17 - пленарная неделя, с 21 по 24 - работа с избирателями, с 27 по 30 - работа в комитетах, комиссиях, фракциях.

В мае с 4 по 8 будет пленарная неделя, с 12 по 15 - депутаты будут работать в комитетах, комиссиях, фракциях, с 18 по 22 - пленарная неделя, а с 25 по 29 - работа с избирателями.

С 1 по 5 июня парламентарии будут работать в пленарном режиме, с 9 по 12 – в комитетах, комиссиях, фракциях, с 15 по 19 - пленарная неделя, с 22 по 26 - работа с избирателями.

С 30 июня по 3 июля состоится пленарная неделя, а с 6 по 10 - работа в комитетах, комиссиях, фракциях, неделя с 13 по 17 июля будет пленарной.