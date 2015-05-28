РФ проводит в Украине опасную диверсионно-террористическую деятельность - Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что РФ проводит опасную диверсионно-террористическую деятельность на территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время дискуссии "Демократия или авторитаризм: война не против одного, а против всех" в рамках 8-го Киевского форума по вопросам безопасности.

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"Кроме непосредственных военных действий, РФ проводит очень опасную диверсионно-террористическую деятельность на территории Украины", - сказал Турчинов.

По его словам, среди тех, кто совершал террористические акты в Харьковской и Одесской областях, Киеве, большинство дали показания, что они либо готовились на территории России, либо координировались российскими спецслужбами.