Генерал армии США в Брюсселе назвал Украину ключевым партнером НАТО

Стороны обсудили текущую ситуацию в сфере безопасности в Европе.

Начальник Генерального штаба Украины - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак 14 января встретился в штаб-квартире НАТО в Брюсселе с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли.

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Об этом говорится в сообщении Объединенного комитета начальников штабов США.

Указывается, что стороны обсудили текущую ситуацию в сфере безопасности в Европе.

«Украина является ключевым партнером НАТО и играет важную роль в поддержании мира и стабильности в Европе», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 14 января Хомчак принял участие в заседаниях военного комитета Организации Североатлантического договора на уровне начальников генеральных штабов в формате с операционными партнерами Миссии «Решительная поддержка» (Афганистан), которые состоялись в Брюсселе.

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе 14-15 января проходит заседание Военного комитета Альянса.