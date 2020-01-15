Хомчак в Брюсселе встретился с начальниками генштабов США и стран Европы

Начальник Генштаба Руслан Хомчак принял участие в заседаниях военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов.

Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак принял участие в заседаниях военного комитета Организации Североатлантического договора на уровне начальников генеральных штабов в формате с операционными партнерами Миссии "Решительная поддержка" (Афганистан), которые состоялись в Брюсселе.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Также, как отмечается, во время визита в штаб-квартиру НАТО Хомчак провел встречи с начальниками штабов обороны Вооруженных Сил Великобритании и Румынии и начальниками генеральных штабов Вооруженных Сил Литвы и Польши.

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"Речь шла об углублении военного диалога между Вооруженными Силами Украины и армиями стран НАТО, а также обсуждались актуальные аспекты военного сотрудничества", - отметили в Минобороны.

Также Руслан Хомчак встретился с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, передает Голос Америки. Военачальники обсудили текущую ситуацию в сфере безопасности в Европе.

В заявлении пресс-службы Объединенного комитета начальников штабов подчеркивается, что Украина является ключевым партнером для НАТО и играет важнейшую роль в поддержании мира и безопасности в Европе.