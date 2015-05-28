Яценюк готов к диалогу с "легитимно избранными" представителями Донбасса
Правительство Украины никогда не будет вести каких-либо переговоров с террористами, но готов к ведению диалога с легитимно избранными представителями Донбасса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в ходе работы 8-го Форума по вопросам безопасности в Киеве премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
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«Мое правительство никогда не будет вести переговоров с террористами, - сказал Яценюк. – Мы хотим вести диалог с легитимно избранными представителями Донецка и Луганска. Это наша общая цель и общая задача. Мы хотим провести там свободные и прозрачные выборы».
Как сообщал УНИАН, ранее спикер ВР Владимир Гройсман заявлял, что к консультациям относительно изменений в Конституцию Украины должна быть привлечена законно избранная власть Донецкой и Луганской областей.
"К процессу консультаций должна быть привлечена законно избранная власть", - отметил он.
"На мой взгляд, законно избранная власть даже на оккупированных временно территориях это те, кого избирали люди на местных выборах в 2010 году - для меня это легитимно избранная власть Донбасса", - добавил Гройсман.