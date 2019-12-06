Зеленский присвоил Хомчаку звание генерал-полковника

Также звание генерал-лейтенанта указом президента присвоено генерал-майору Евгению Мойсюку, командующему Десантно-штурмовыми войсками ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский повысил начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака в звании до генерал-полковника.

Соответствующий указ №890/2019 от 5 декабря размещен на сайте главы государства.

«Присвоить воинское звание генерал-полковника генерал-лейтенанту Хомчаку - начальнику Генерального штаба - главнокомандующему Вооруженными силами Украины», - говорится в документе.

Читайте такжеЗеленский в ООС: армия готова к любому развитию ситуации на Донбассе

Кроме того, воинское звание генерал-лейтенанта указом президента присвоено генерал-майору Евгению Мойсюку, командующему Десантно-штурмовыми войсками ВСУ.

Также Зеленский присвоил воинское звание генерал-майора полковнику Василию Максименко, начальнику штаба, первому заместителю начальника Главного управления Военной службы правопорядка в ВСУ; генерал-майора - полковнику Андрею Малиновскому, начальнику штаба, первому заместителю командующего Ракетными войсками и артиллерией Командования Сухопутных войск ВСУ.

Глава государства присвоил указом звание генерал-майора полковнику Александру Нестеренко, командующему Войсками оперативного командования «Восток» Сухопутных войск ВСУ и звание генерал-майора полковнику Евгению Степаненко, начальнику Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут.

Напомним, Владимир Зеленский сегодня приехал на Донбасс, чтобы в День Вооруженных сил Украины поздравить украинских военных.