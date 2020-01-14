Гончарук поручил подготовить план переаттестации всех налоговиков

Глава правительства отреагировал на задержание сотрудниками НАБУ и.о. начальника управления ГНС в Одесской области за попытку подкупа сотрудника прокуратуры.

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил главе Государственной налоговой службы Украины Сергею Верланову в двухнедельный срок разработать и представить в Кабинет министров план переаттестации всех сотрудников ГНС.

Об этом глава правительства сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Таким образом Гончарук отреагировал на задержания сотрудниками НАБУ и.о. начальника управления Государственной налоговой службы в Одесской области Натальи Чеботаревой за попытку подкупа сотрудника прокуратуры.

"Ситуация, которая сложилась в одесской налоговой подтверждает то, что нам еще надо много над чем работать и усиливать контроль. Поэтому, во-первых, прошу руководителя новой налоговой Сергея Верланова поехать на место происшествия, разобраться в ситуации и доложить о результатах! Во-вторых, провести проверку добропорядочности и соответствия антикоррупционному законодательству руководителей территориальных органов ГНС и ее Центрального аппарата", - отметил глава правительства.

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Также он добавил, что власть не позволит никому в налоговой требовать деньги у предпринимателей и прикрываться "крышей".

"Все коррупционные проявления в государственных органах будут уничтожены в корне. Если раньше подобные ситуации были нормой, то сейчас этого не будет. Судя по тому, что эта история произошла недавно - далеко не все государственные служащие осознали, что правила изменились. Расследование таких случаев будет максимально публичным, люди должны знать в лицо взяточников и коррупционеров. Те, кто думает, что и до сих пор можно спокойно воровать и отсидеться в тени – глубоко ошибаются. Безнаказанно воровать, вымогать деньги и строить теневые схемы больше не разрешено", - подчеркнул премьер.

Как сообщал УНИАН, 13 января сотрудники НАБУ задержали и.о. начальника управления Государственной налоговой службы Украины в Одесской области Наталью Чеботареву за попытку подкупа сотрудника прокуратуры в размере 25 тыс. долл.

Установлено, что глава региональной ГНС предложила руководителю структурного подразделения прокуратуры этого же региона ежемесячно предоставлять неправомерную выгоду в размере 25 тыс. долл. за то, что тот не будет препятствовать противоправной деятельности сотрудников ГНС. В частности, не станет препятствовать получению взяток от предпринимателей, и не будет привлекать налоговиков к ответственности, в т.ч. уголовной.