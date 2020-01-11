Офис генпрокурора Украины изменил квалификацию катастрофы самолета МАУ в Иране

В Украине это преступление считают умышленным убийством людей.

Офис генерального прокурора изменил квалификацию преступления, связанного с гибелью людей в результате авиакатастрофы самолета рейса PS752.

Читайте также"Настаиваем на полном признании вины": Зеленский отреагировал на заявленіе Ирана о крушении украинского самолетаОб этом сообщает пресс-служба Офиса.

Отмечается, что сейчас следствие будет вестись по статьям Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета.

«По результатам обработки данных, полученных в результате сотрудничества с международными партнерами, а также от украинских правоохранителей и экспертов с места трагедии, и, учитывая признание Ираном сбития самолета авиакомпании «МАУ» военными этой страны, Офис генпрокурора принял решение об изменении квалификации уголовного правонарушения, по которым открыто производство», - говорится в сообщении.

Осуществление досудебного расследования поручено Главному следственному управлению Службы безопасности Украины.

Как сообщал УНИАН, утром 11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки».

Президент Украины заявил, что Киев настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана, проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших и выплат компенсаций.

Самолет рейса PS752 разбился в Иране 8 января, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.