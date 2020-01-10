Помпео посетит Украину в конце января – Офис президента

Собеседники согласовали дальнейший график двусторонних контактов между Украиной и США на высшем уровне.

Государственный секретарь США Майк Помпео посетит Украину в конце января.

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Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, об этом шла речь во время разговора президента Украины Владимира Зеленского с Помпео.

«Собеседники согласовали дальнейший график двусторонних контактов между Украиной и США на высшем уровне, прежде всего, визит Помпео в Украину в конце января, который был перенесен с 3 января», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 3 января Помпео планировал посетить Украину, однако отложил свой визит из-за необходимости пребывания в Вашингтоне для продолжения мониторинга текущей ситуации в Ираке и обеспечения безопасности американцев на Ближнем Востоке.