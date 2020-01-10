"Готовы предложить помощь": Помпео рассказал о разговоре с Зеленским об авиакатастрофе

Госсекретарь США во время телефонного разговора с президентом Украины выразил соболезнования в связи с гибелью 176 человек на борту самолета.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заверил президента Украины Владимира Зеленского в готовности помочь в расследовании катастрофы украинского самолета вблизи Тегерана.

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Об этом госсекретарь США сообщил в микроблоге Twitter.

"Провел разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, чтобы выразить мои глубочайшие соболезнования в связи с потерянными жизнями в трагической катастрофе самолета Международных авиалиний Украины рейса 752. Мы вместе с Украиной и готовы предложить нашу поддержку и помощь в текущем расследовании", - заявил Помпео.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

Причины трагедии устанавливает иранская сторона с привлечением, в случае согласования, правоохранительных подразделений и компетентных органов других стран. В Иране также находится группа украинских экспертов.