Комитет Рады в закрытом режиме рассмотрит вопрос об авиакатастрофе в Иране

Заседание комитета начнется в понедельник в 14.00.

В понедельник, 13 января, Комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества в закрытом режиме рассмотрит вопрос о катастрофе самолета компании «Международные авиалинии Украины» в Иране.

Читайте такжеУкраина получила важные данные США относительно авиакатастрофы в Иране – ПристайкоОб этом УНИАН сообщили в секретариате комитета.

Заседание начнется в 14.00. Повесткой дня предусмотрено рассмотрение 10 вопросов и «разное».

В секретариате отметили, что также комитет без участия СМИ, в закрытом режиме будет рассматривать вопрос относительно катастрофы самолета МАУ в Иране».

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.