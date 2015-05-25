Безвизовый режим для Украины отложен из-за недоработки правительства - Сыроид

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня во время пресс-конференции в Житомире.

По словам вице-спикера парламента, «то, что мы не получили проработку в направлении безвизового режима - это ответственность правительства. Не были выполнены те обязательства, которые должно было выполнить правительство для того, чтобы Украина могла получить дальнейшие гарантии для введения безвизового режима. В частности, здесь большая ответственность Министерства внутренних дел Украины».

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Как сообщал УНИАН, ранее украинские власти надеялись, что решение о безвизовом режиме для Украины Европейский Союз может принять на саммите «Восточного партнерства» в Риге.

Между тем на саммите были определены четкие перспективы и алгоритмы введения такого режима.

В частности, 22 мая на саммите «Восточного партнерства» была принята декларация, в которой говорится, что до конца этого года Еврокомиссия должна подготовить отчет о выполнении Украиной критериев, необходимых для введения безвизового режима.

Лидеры стран - членов ЕС и стран «Восточного партнерства» отмечают, что выполнение всех поставленных задач позволит завершить процесс выполнения плана либерализации визового режима и позволит Еврокомиссии предложить Европейскому парламенту и Европейскому Совету ”освободить украинских граждан от необходимости получения виз”.