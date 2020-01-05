Зеленского заметили в роскошном отеле Омана (фото)

Отпуск президент проводит на побережье Оманского залива недалеко от столицы страны – города Маската.

Президент Владимир Зеленский покинул Буковель и уехал в Оман на отдых с семьей.

Фото того, как Зеленский завтракает в одном из самых роскошных отелей полуострова 5 января, появились на сайте Страна.ua.

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Отпуск президент проводит на побережье Оманского залива недалеко от столицы страны – города Маската.

По информации издания, Зеленский вместе с семьей живет в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.

Накануне вылета Зеленского на полуостров наведался глава охраны президента Максим Донец. Он, по словам журналистов, выехал заблаговременно, чтобы подготовить поездку.

Как сообщал УНИАН, 28 декабря во время поездки в Ивано-Франковской области Владимир Зеленский в комментарии журналистам признался, что будет праздновать Новый год в Украине. Вскоре его заметили в Буковеле.