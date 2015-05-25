Избрание Дуды президентом Польши может сулить Украине проблемы с вопросом УПА - Дещица

Такое мнение выразил Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Польше Андрей Дещица, сообщает «Апостроф».

"Я думаю, что Анджей Дуда понимает ситуацию в Украине. Об этом он неоднократно говорил в своих публичных высказываниях во время избирательной кампании, а также в ходе телевизионных дебатов. Дуда высказывался за европейскую интеграцию Украины, за членство Украины в Евросоюзе. Так что я думаю, что поддержка со стороны новоизбранного президента Польши будет такой же (как сейчас.— ред.), а, возможно, и более активной. Но следует учитывать, что Анджей Дуда является представителем традиционной и консервативной политической среды. Поэтому вопросы исторических противоречий будут на повестке дня наших отношений. Надеюсь, что они не будут их омрачать, но польская сторона станет поднимать их более активно, чем это было раньше. Это, в том числе, касается воинов УПА", — считает дипломат.

Читайте такжеПорошенко пообещал Коморовскому изменить "закон об УПА"

Вместе с тем, по мнению Дещицы, Польша может поддерживать Украину путем предоставления гуманитарной и военной помощи, создания объединенной литовско-польско-украинской бригады для стажировки украинских военных по стандартам НАТО, помощи в проведении реформ, а также финансируя модернизацию инфраструктуры на украинско-польской границе, а также политически поддерживая Украину в ЕС и НАТО. Речь, в частности идет о продолжении санкций в отношении России и признании поддержки территориальной целостности нашей страны.

Напомним, ранее сообщалось, что оппозиционный кандидат Анджей Дуда выиграл президентские выборы в Польше, набрав 51,55% голосов. Действующий президент Польши Бронислав Коморовский набрал 48,45% голосов.