"Козак" Гаврилюк рассказал о доме в Карпатах: "я просто удачно женился"

Экс-нардеп возмутился, что журналисты заинтересовались его домом.

Бывший народный депутат Михаил Гаврилюк заявил, что строит трехэтажный дом в Карпатах благодаря тому, что «удачно женился».

Читайте такжеЖурналист рассказал новые подробности об авто "козака" Гаврилюка (видео)Об этом он написал в Facebook, реагируя на появившуюся информацию о доме на 550 кв. метров в Карпатах рядом с прудом и водопадом.

«Хочу сообщить вам, что я просто удачно женился. Моя жена не только помогает мне обогащаться знаниями, но и обогащает меня материально», – написал Гаврилюк.

При этом он добавил, что в селе Нижний Березов на Ивано-Франковщине, где строится его дом, давно говорят, что якобы это «депутат строится, который давит зеленую кнопочку за деньги», а потому для него было вопросом времени, когда стройкой заинтересуются журналисты.

Ранее УНИАН сообщал, как Гаврилюк пользовался волонтерским авто.