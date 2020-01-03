"Козак" Гаврилюк рассказал о доме в Карпатах: "я просто удачно женился"
15:57, 03 января 2020Политика
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Экс-нардеп возмутился, что журналисты заинтересовались его домом.
По словам Гаврилюка, это жена его "обогащает материально" / фото УНИАН
Бывший народный депутат Михаил Гаврилюк заявил, что строит трехэтажный дом в Карпатах благодаря тому, что «удачно женился».
Читайте такжеЖурналист рассказал новые подробности об авто "козака" Гаврилюка (видео)Об этом он написал в Facebook, реагируя на появившуюся информацию о доме на 550 кв. метров в Карпатах рядом с прудом и водопадом.
«Хочу сообщить вам, что я просто удачно женился. Моя жена не только помогает мне обогащаться знаниями, но и обогащает меня материально», – написал Гаврилюк.
При этом он добавил, что в селе Нижний Березов на Ивано-Франковщине, где строится его дом, давно говорят, что якобы это «депутат строится, который давит зеленую кнопочку за деньги», а потому для него было вопросом времени, когда стройкой заинтересуются журналисты.
Ранее УНИАН сообщал, как Гаврилюк пользовался волонтерским авто.
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