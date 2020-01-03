Драка Ляшко с Герусом: прокуратура завершила досудебное расследование

Ляшко, в случае доказательства вины в суде, грозит наказание до 7 лет лишения свободы.

Бориспольской местной прокуратурой завершено досудебное расследование по делу о драке лидера Радикальной партии, бывшего народного депутата Олега Ляшко с народным депутатом от «Слуги народа» Андреем Герусом.

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Об этом сообщается на сайте прокуратуры Киевской области.

«Во время досудебного расследования установлено, что в ноябре 2019 года бывший народный депутат Украины вместе с другим лицом, находясь в ГП МА «Борисполь», а именно в ГП «Зал официальных делегаций», нанесли телесные повреждения народному депутату Украины IX созыва в связи с его государственной деятельностью», - говорится в сообщении.

По результатам предварительного расследования процессуальным прокурором по уголовному производству признаны собранные доказательства достаточными для составления обвинительного акта. Сторонам предоставлена возможность ознакомиться с материалами уголовного производства.

В случае доказательства вины в суде, бывшему народному депутату грозит наказание до 7 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября 2019 года лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного деятеля, умышленное нанесение такому лицу телесных повреждений в связи с его государственной деятельностью) Уголовного кодекса Украины.

Уголовное производство осуществляется по факту драки между Ляшко и членом фракции «Слуга народа» Андреем Герусом в зале официальных делегаций аэропорта «Борисполь» 6 ноября.

19 ноября суд избрал Ляшко меру пресечения в виде личного поручительства. В то же время прокуратура просила взять его под стражу сроком на 60 суток без альтернативы внесения залога.