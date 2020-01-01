Помпео отменил поездку в Киев - СМИ
20:11, 01 января 2020Политика
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Зарубежный тур переносится на неопределенный срок. Причины переноса поездки неизвестны.
Майк Помпео / REUTERS
Госсекретарь США Майк Помпео отменил зарубежную поездку в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр.
Об этом издани НВ рассказал осведомленный источник.Читайте такжеПротестующие подожгли крышу посольства США в Ираке
Зарубежный тур переносится на неопределенный срок. Причины переноса поездки неизвестны.
Такое решение может быть связано с недавней атакой на американское посольство в Ираке: в столице Ирака сотни демонстрантов попытались взять штурмом посольство США в Багдаде.
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