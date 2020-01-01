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Помпео отменил поездку в Киев - СМИ

20:11, 01 января 2020
Политика
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Майк Помпео / REUTERS

Об этом издани НВ рассказал осведомленный источник.Читайте такжеПротестующие подожгли крышу посольства США в Ираке

Зарубежный тур переносится на неопределенный срок. Причины переноса поездки неизвестны.

Такое решение может быть связано с недавней атакой на американское посольство в Ираке: в столице Ирака сотни демонстрантов попытались взять штурмом посольство США в Багдаде. 

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Теги: #Майк Помпео