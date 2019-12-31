Поверенный США Тейлор: я очень оптимистично настроен в отношении Украины

Дипломат попрощался с украинцами перед отъездом из Киева.

Временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор завершает свою работу в Киеве и передает полномочия Кристине Квин. Он отмечает, что очень оптимистичен в отношении нашей страны.

Об этом говорится в видеообращении Тейлора к украинцам, опубликованном в Twitter посольства США в Киеве.

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Он отметил, что, приехав в Киев в июне, понимал, что пробудет здесь непродолжительное время. Однако, подчеркнул Тейлор, это было замечательное время, ведь была избрана новая Рада и появились новые возможности продвигать реформы. К тому же, отметил он, состоялся прогресс в возвращение мира на Донбассе и обмен пленными.

"Время моего пребывания было чрезвычайным - и дальше будут большие времена. Новые высокопоставленные визитеры из США демонстрируют сильную поддержку Украине. Это и санкции против "Северного потока-2", - отметил Тейлор.

По словам дипломата, Украину поддерживают обе парте - демократы и республиканцы, весь Конгресс, и это дает большие возможности в двусторонних отношениях стран.

"Я очень оптимистично настроен в отношении Украины", - добавил Тейлор.

Как сообщал УНИАН, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор опроверг тезис американского президента Дональда Трампа о том, что Украина якобы является третьей в мире по коррупции.