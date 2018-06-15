Вехи недели: Буш в Киеве, вежливый отказ в Бухаресте и охота на ведьм
Джордж Буш посетил Украину, но его влияния на страны НАТО оказалось недостаточно для присоединения Украины к ПДЧ. Виктор Ющенко сорвал раздражение на послах и некоторых чиновниках из премьерского окружения...
|Джордж Буш и Виктор Ющенко во время официальной церемонии встречи лидеров Украины и США возле Секретариата Президента. Киев, 1 апреля
Однако украинская делегация покинула Бухарест без присоединения к ПДЧ. Рассмотрение этого вопроса перенесено на декабрь нынешнего года, но никто не даст гарантию, что события в конце 2008-го будут развиваться благоприятно. Виктор Ющенко настолько старательно демонстрирует чувство глубокого удовлетворения обещанием НАТО принять Украину и Грузию в свои ряды, что это даже не смешно. Сентенция Президента о тождественности суверенитета Украины и членства в Альянсе в стране с сильной и последовательной оппозицией уже спровоцировала бы политический кризис. Но Украине это не грозит: Виктор Янукович упивается решениями Бухарестского саммита НАТО и ждет проявления благодарности из Москвы. Впрочем, в России уверены, что они сами, без помощи регионалов, остановили «зарвавшуюся» в своем евроатлантическом порыве Украину.
Виновных в «бухарестском триумфе» отечественной внешней политики определили быстро – уволены украинские послы в России и Германии. Куратор внешнеполитического направления президентского секретариата Александр Чалый старательно убеждал, что ротация дипломатов была запланирована уже давно. Впрочем, Александр Александрович по долгу службы должен не только дезавуировать президентскую поспешность, но и знать, что в МИДе кадровую ситуацию трудно назвать стабильной. Поэтому рассчитывать на быструю и адекватную замену послов не приходится. А должность украинского представителя в Москве, по всей видимости, и вовсе может стать предметом политического торга.
|Александр Турчинов, Юлия Тимошенко и Григорий Немыря во время встречи лидеров Украины и США. Киев, 1 апреля
Свой гнев на Медведчука не преминул обрушить и лидер «Единого Центра» Игорь Криль, «своевременно» вспомнивший, что именно кандидатуру экс-лидера эсдеков Юлия Тимошенко проталкивала на пост секретаря СНБО. Откровенно говоря, затеянная президентской командой «охота на кучмистов» вряд ли закончится чем-то хорошим. Во-первых, у Банковой в этом вопросе рыльце в пушку, во-вторых, если уж там всерьез увлеклись составлением проскрипционных списков, то должны подумать о соответствии этого процесса демократическим принципам.
Параллельно внутри пропрезидентской фракции разгорается неуправляемое партийное строительство. После создания «Единого Центра», проклюнувшегося в атмосфере секретности и активно орудующего клювом направо и налево, словно заправский ястреб, создавать собственную партию собираются и «народные самбисты» Юрия Луценко. Если тенденция сохранится, то через полгода коалиция будет напоминать филиал отдела Министерства юстиции, отвечающего за регистрацию политических партий. В то же время ни единая пропрезидентская, ни монолитно-пропремьерская политические силы на свет появляться не торопятся.
|Арсений Яценюк
Зато на столичном фронте наблюдается подозрительное затишье, нарушаемое отдельными выпадами политиков, стремящихся привлечь к себе внимание. Действующий градоначальник Леонид Черновецкий зарегистрировался в качестве 50-го кандидата в мэры, напомнив о своей аполитичности. Виталий Кличко не только переманил под свои знамена руховцев, но и привлек в качестве советников двоих мэров – бывшего нью-йоркского и действующего берлинского. Пока, конечно же, в качестве советников. Николай Катеринчук предпочел начать переговоры о выдвижении единого кандидата от демократических сил с собственной регистрации как претендента на мэрское кресло. Партия регионов без лишних сантиментов принудительно сняла со столичных выборов лидера своей киевской организации Василия Горбаля. Создается впечатление, что основные претенденты на власть в Киеве ждут некоего тайного сигнала, отмашки, чтобы броситься в бой. Бессмысленный и беспощадный, как это в последнее время принято на украинских выборах разных уровней.
Евгений Магда