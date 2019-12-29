В ОРДЛО отказались возвращаться 17 человек, еще 30 не захотели участвовать в обмене

Зеленский и Лутковская рассказали о лицах, которые отказались ехать на неподконтрольные территории в рамках обмена удерживаемыми лицами.

В ОРДЛО в рамках взаимного освобождения отказались возвращаться 17 человек, еще 30 не захотели участвовать в обмене вообще.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская журналистам в аэропорту «Борисполь».

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«Некоторые из них, они были в этом согласованном списке, освобождаются в феврале, некоторые станут свободным в марте. Они хотят быть в Украине, их срок наказания уже истек. Некоторые из них вернутся за решетку, это их выбор», - сказал президент Украины Владимир Зеленский.

В свою очередь, Лутковская уточнила, что 17 человек отказались ехать на территорию ОРДЛО. Кроме того, есть еще около 30 человек, которые отказались вообще участвовать в обмене, они продолжают отбывать наказание.

Зеленский отметил, что около 50 человек останутся за решеткой: «То есть около 50 человек останутся за решеткой».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 декабря, на КПВВ «Майорское» в Донецкой области произошел обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО.

Около 21.30 самолет с освобожденными в рамках обмена украинцами приземлился в аэропорту «Борисполь», в настоящее время их ждет медицинское обследование в больнице "Феофания".