Сайдик отметил символичность обмена удерживаемыми лицами накануне новогодних праздников

Спецпредставитель председателя ОБСЕ назвал обмен «очень важным шагом», которого долго ждали как удерживаемые, так и их родные и близкие.

Специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Мартин Сайдик отметил символичность обмена удерживаемыми лицами накануне новогодних и рождественских праздников.

Соответствующее заявление размещено на сайте ОБСЕ.

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«Я искренне приветствую состоявшееся сегодня взаимное освобождение и обмен удерживаемыми лицами согласно общему решению Трехсторонней контактной группы, принятому 23 декабря 2019 года при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины», - заявил он.

Сайдик назвал обмен «очень важным шагом», которого долго ждали как удерживаемые, так и их родные и близкие.

«Сделанный накануне новогодних и рождественских праздников, он имеет особенное символическое значение. За этот результат нашей совместной работы хочу выразить свою глубокую признательность всем членам и участникам ТКГ и ее рабочей группы по гуманитарным вопросам, координатору рабочей группы послу Тони Фришу, его помощнику Маттиасу Боссхарду, а также моему заместителю Реми Дюфло», - добавил он.

При этом Сайдик, высоко оценивая достигнутое, призвал стороны и далее прилагать все необходимые усилия для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины путем полной и всеобъемлющей имплементации Минских соглашений, опираясь, в том числе, и на рекомендации «нормандской четверки».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 декабря, на КПВВ «Майорское» в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек.