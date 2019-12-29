В ОБСЕ приветствуют обмен пленными между Украиной и боевиками

Председатель ОБСЕ выразил надежду, что в 2020 году будет осуществлено больше необходимых позитивных шагов по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел и по европейским вопросам Словакии Мирослав Лайчак отметил важность обмена удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО.

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Об этом говорится в сообщении на сайте ОБСЕ.

В частности, Лайчак приветствует освобождение и обмен удерживаемыми лицами, которое состоялось сегодня в Донецкой области.

"Обмен большой группой задержанных в этот праздничный период особенно важен. Семьи смогут снова воссоединиться и провести праздники вместе", - подчеркнул председатель ОБСЕ.

Также Лайчак напомнил сторонам об их обязательствах относительно установления полного и всеобъемлющего прекращения огня до конца 2019 года, подкрепленном выполнением всех необходимых мероприятий по поддержке прекращения огня, а также положениями, согласованными в Париже во время встречи на высшем уровне в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года.

Председатель ОБСЕ выразил надежду, что в 2020 году будет осуществлено больше необходимых положительных шагов в направлении мирного урегулирования конфликта на Донбассе. По его словам, ОБСЕ в рамках своего мандата через Трехстороннюю контактную группу и Специальную мониторинговую миссию в Украине готова поддержать их.

Лайчак подчеркнул, что одним из приоритетов Словацкого председательства в ОБСЕ в 2019 году является облегчение жизни людей, пострадавших во время конфликта на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек.