В аэропорт "Борисполь" прибыли автобусы с родными освобожденных украинцев

Вскоре в этот аэропорт должны прибыть бывшие пленники боевиков.

В международный аэропорт "Борисполь" прибыли четыре автобуса с родными освобожденных из плена боевиков украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, автобусы сразу пропустили на территорию взлетной аэропорта.

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Автобусы сопровождали правоохранители и машина скорой помощи.

Сейчас у пункта пропуска к терминалу "Б" с залом официальных делегаций выстроилась большая очередь журналистов. Пока СМИ на аэродром не пропускают.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" в Донецкой области произошел обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек.

В настоящее время известен полный поименный список освобожденных украинцев, среди которых - 12 военнослужащих и 64 гражданских.

По данным УНИАН, освобожденные в рамках обмена украинцы прибудут в аэропорт "Борисполь" около 20:00.