цей матеріал доступний українською

В аэропорт "Борисполь" прибыли автобусы с родными освобожденных украинцев

18:52, 29 декабря 2019
Политика
38 0
Украина сегодня вернули 76 граждан / фото: Офис президента Украины

Как передает корреспондент УНИАН, автобусы сразу пропустили на территорию взлетной аэропорта.

Читайте такжеВ рамках обмена Украина передала боевикам 127 человек - Сивохо

Автобусы сопровождали правоохранители и машина скорой помощи.

Сейчас у пункта пропуска к терминалу "Б" с залом официальных делегаций выстроилась большая очередь журналистов. Пока СМИ на аэродром не пропускают.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" в Донецкой области произошел обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек.

В настоящее время известен полный поименный список освобожденных украинцев, среди которых - 12 военнослужащих и 64 гражданских.

По данным УНИАН, освобожденные в рамках обмена украинцы прибудут в аэропорт "Борисполь" около 20:00.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Обмен пленными на Донбассе
Теги: #обмен пленными на Донбассе