Представитель президента в КСУ прокомментировал спор вокруг обмена экс-"беркутовцев"

Федор Вениславский напомнил, что Украина и ранее обменивала "преступников-негодяев" на героев.

Если бы Украина отказалась выдать России экс-"беркутовцев" и террористов, то очень скоро после судебных приговоров они могли бы выйти на свободу по "закону Савченко".

Об этом написал представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский на странице в Facebook.

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По его словам, в рамках обмена Украина передает представителям российской стороны "преступников, которые расстреливали Майдан, подрывали мирные демонстрации, совершали другие страшные преступления, в обмен на освобождение из плена украинских героев".

"А Россия, потребовав освобождения убийц героев Небесной сотни или харьковских террористов фактически официально признала, что они выполняли приказы из Москвы", - отметил Вениславский.

Представитель президента в КСУ уточнил, что критики такого обмена забывают о том, что Украина и ранее обменивала "преступников-негодяев" на героев. Он напомнил, что в обмен на Надежду Савченко Украина отдала России кадровых российских военных разведчиков, которые убивали украинских военнослужащих.

"Обменивая преступников-негодяев на украинских героев, Украина демонстрирует всему миру, что она ценит каждого своего гражданина и в дальнейшем бороться за каждого украинца!", - подчеркнул Вениславский.

Как сообщал УНИАН, по данным адвоката "беркутовцев" Игоря Варфоломеева, пятеро бывших бойцов "Беркута", обвиняемых по делу о расстрелах на Майдане, привезли на обмен на КПВВ "Майорское".