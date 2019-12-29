Боевики "ЛНР" повезли заложников к месту обмена

Точная формула обмена будет известна лишь в момент передачи людей, заявили у боевиков.

Удерживаемых боевиками «ЛНР» лиц утром 29 декабря вывезли из Луганска и повезли к месту обмена пленными.

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Как сообщает ТАСС, об этом сообщила представитель «ЛНР» в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы Ольга Кобцева.

"Сегодня, 29 декабря 2019 года, мы отравляемся на пропускной пункт "Майорское" в ДНР для того, чтобы произвести освобождение и обмен удерживаемыми лицами с территории Украины и с территории республик. Вчера была достигнута договоренность по спискам, были составлены окончательные списки и надеемся, что украинская сторона до конца выполнит свои обязательства", - цитируют ее словам подконтрольные боевикам СМИ.

Она отметила, что "в связи с тем, что часть обмениваемых людей может отказаться пересекать линию соприкосновения в процессе обмена, точная формула обмена будет известна лишь в момент обмена".

Напомним, российские СМИ сообщали, что обмен по формуле «всех установленных на всех установленных» планируется 29 декабря. Представитель оккупационной российской администрации на Донбассе, так называемый «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова заявила, что украинская сторона должна передать 87 человек, а боевики освободят 55 человек.