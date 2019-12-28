Прокуроров после пяти лет работы над делом экс-"беркутовцев" окончательно отстранили

Интересы обвинения сегодня в суде представляют трое прокуроров, которые ранее не имели никакого отношения к делам Майдана.

Прокуроров Алексея Донского, Яниса Симонова, Игоря Земскова и Дениса Иванова, которые 5 лет представляли обвинение по делу пятерых экс- "беркутовцев", окончательно отстранили от участия в этом уголовном производстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом стало известно сегодня на заседании Киевского апелляционного суда по рассмотрению жалоб на меры пресечения всем пяти экс-"беркутовцам".

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Судья зачитал новое постановление генпрокурора Руслана Рябошапки, согласно которому прокуроры, представлявшие интересы обвинения по данному делу, исключены из него.

Следует отметить, что вчера прокуроров отстранили только от дела против Павла Аброськина и Сергея Зинченко: номер именно этого дела был указан в соответствующем распоряжении Рябошапки, поэтому на вчерашнем заседании суда прокуроры могли представлять интересы обвинения по делу в отношении трех других экс-«беркутовцев» - Олега Янишевского, Сергея Тамтуры и Александра Маринченко.

Сегодня же прокуроров окончательно отстранили от участия в деле.

Интересы обвинения сегодня в суде представляют трое прокуроров, которые ранее не имели никакого отношения к делам Майдана и были переведены на работу в новый Департамент процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, начальником департамента является Виктор Мисяк.

В комментарии УНИАН прокурор Донской заявил, что Рябошапка не имел никаких оснований менять группу прокуроров по делу экс-«беркутовцев».

По словам Донского, объяснение в соответствующем распоряжении, что это изменение обусловлено реорганизацией в Офисе генпрокурора, является только формальным основанием, которое также является незаконным.

Также он добавил, что трое прокуроров, которые теперь представляют интересы обвинения по делу, никогда не занимались майдановскими делами.

Донской сообщил, что вчера пытался пообщаться с Рябошапкой, чтобы получить объяснения, однако ему это не удалось.

Следует отметить, что во дворе возле здания Киевского апелляционного суда уже стоит микроавтобус, на котором, вероятно, после изменения меры пресечения из суда вывезут Тамтуру.

Справка УНИАН. Святошинский районный суд Киева рассматривает дело против экс- «беркутовцев» Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

Этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления.

16 июля Святошинский райсуд Киева изменил меру пресечения Тамтуре с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

24 октября Тамтуре была изменена мера пресечения с круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета на ночной без ношение электронного браслета.

19 декабря суд освободил из-под стражи Маринченко, изменив ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест.

Зинченко, Аброськин и Янишевский остаются под стражей.

27 декабря Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционных жалоб на меры пресечения экс-«беркутовцам».

Некоторые СМИ сообщали, что украинская сторона в рамках обмена удерживаемыми лицами с «ЛДНР» планирует передать боевикам бывших «беркутовцев».