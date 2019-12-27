Зеленский лучше отстоял свою позицию перед Путиным, чем Порошенко – Тейлор

Дипломат добавил, что ряд разговоров и встреч украинского и российского президентов «создают впечатление, что Зеленский отстоял свою позицию лучше, чем это удавалось Порошенко».

Временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор считает, что Офис президента занимает более уверенную позицию в отношении Кремля, чем при руководстве пятого президента Петра Порошенко.

Об этом он рассказал в интервью Зеркалу недели.

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"Что касается того, объект Украина или субъект, то как мне кажется, Украина по этой администрации занимает более уверенную позицию в отношении господина Путина», – сказал он.

Дипломат добавил, что ряд разговоров и встреч украинского и российского президентов «создают впечатление, что Зеленский отстоял свою позицию лучше, чем это удавалось Порошенко».

Ранее Тейлор заявил, что у импичмента американского президента Дональда Трампа «не будет длительного вредного эффекта» для американско-украинских отношений.