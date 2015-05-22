В декларации саммита в Риге остались слова о незаконной аннексию Крыма

Как передает корреспондент УНИАН, декларация была принята сегодня в Риге по результатам двухдневного саммита «Восточного партнерства».

Как известно, слова о незаконной аннексии Крыма вызвали недовольство Беларуси и Армении и стали предметом переговоров. По данным источников, в ходе переговоров по этому вопросу Евросоюз отказался изымать эту формулировку из текста.

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"ЕС подтверждает свою позицию в совместном заявлении, сделанном на саммите Украина-ЕС 27 апреля, в том числе о незаконной аннексии Крыма и Севастополя. Участники саммита подтверждают свои позиции по отношению к резолюции 68/262 Генеральной ассамблеи ООН относительно территориальной целостности Украины", - говорится в декларации.

Участники саммита также заявили о "решительной поддержке всех усилий, направленных на деэскалацию и политическое решение, базирующееся на уважении независимости Украины, ее суверенитета и территориальной целостности". "Они призывают все стороны быстро и в полном объеме выполнить Минские договоренности, достигнутые в сентябре 2014 года, и комплекс мер по их реализации, принятый в феврале 2015 года. Они ожидают, что все стороны выполнят свои обязательства, взятые в этих рамках", - говорится в декларации.