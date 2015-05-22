Пашинский был пойман за кнопкодавством

22 мая в Верховной Раде журналисты поймали заместителя председателя фракции "Народный фронт" Сергея Пашинского за кнопкодавством.

Об этом сообщается на странице Гражданского движения «Чесно» в Facebook.

В сообщении указано, что Пашинский, после того как проголосовал сам, пересел в первый ряд и повторил процедуру с места нардепа Николая Мартыненко.

Ранее УНИАН сообщал, что ВР рассмотрит законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно наложения взыскания на народного депутата за нарушение требований относительно личного голосования).