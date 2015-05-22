Пашинский был пойман за кнопкодавством
15:25, 22 мая 2015Политика
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Нардеп Пашинский сегодня был пойман за кнопкодавством.
Фото УНИАН
22 мая в Верховной Раде журналисты поймали заместителя председателя фракции "Народный фронт" Сергея Пашинского за кнопкодавством.
Об этом сообщается на странице Гражданского движения «Чесно» в Facebook.
В сообщении указано, что Пашинский, после того как проголосовал сам, пересел в первый ряд и повторил процедуру с места нардепа Николая Мартыненко.
#рада8 #кнопкодави Відео із Сергієм Пашинським. На 0:21 видно, як Сергій Пашинський, перебуваючи на своєму місці для го...Posted by Громадський рух "Чесно" | Civic movement "Chesno" on Friday, May 22, 2015
Ранее УНИАН сообщал, что ВР рассмотрит законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно наложения взыскания на народного депутата за нарушение требований относительно личного голосования).
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