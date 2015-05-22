Чеботарю вручили повестку на допрос, после чего он покинул Украину
Повестку ему вручили в аэропорту в пятницу, в 6:30, после чего Чеботарь улетел в Вену.
Следователи СБУ вручили бывшему заместителю министра внутренних дел Сергею Чеботарю повестку о явке на допрос в Генпрокуратуру на утро понедельника.
Об этом "Украинской правде" сообщили источники в правоохранительных органах.
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Повестку ему вручили в аэропорту в пятницу, в 6:30, после чего Чеботарь улетел в Вену.
Об этом также заявил депутат Сергей Каплин во время заседания Верховной Рады.
Как известно, в конце апреля разразился скандал: возле дома Сергея Чеботаря в селе Лесники напали на съемочную группу телеканала ZIK. Как утверждали журналисты, нападавшими оказались зять Чеботря Олег Полищук и его бизнес-партнер Сергей Гаврилко.
13 мая в Верховной Раде группа народных депутатов зарегистрировала проект постановления об увольнении министра МВД Арсена Авакова из-за скандала с Чеботарем.
Однако в тот же день Чеботарь подал в отставку с должности заместителя главы МВД.