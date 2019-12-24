Зеленский назначил послов Украины в Хорватии и Армении

Владимир Зеленский обновил руководство посольств в Армении и Хорватии.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Василия Кирилича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Хорватия.

Соответствующий указ № 942/2019 от 24 декабря размещен на сайте главы государства.

«Назначить Кирилича Василия Петровича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Хорватия», - говорится в документе.

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Как известно, Кирилич до этого назначения был начальником Управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Украины.

Также, Зеленский указом №941/2019 от 24 декабря назначил Ивана Кулебу чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Армения.

Другим указом №940/2019 от 24 декабря президент уволил Кулебу с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Казахстан.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря президент Владимир Зеленский назначил Владимира Ельченко чрезвычайным и полномочным послом Украины в США. Перед этим Ельченко занимал должности постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке и посла Украины в Ямайке (по совместительству).