Зеленский встретился с новым послом Украины в США
19:15, 20 декабря 2019Политика
59 0
Глава государства особо отметил необходимость увеличения американских инвестиций в экономику Украины.
Президент Владимир Зеленский \ REUTERS
Президент Владимир Зеленский встретился с новым послом Украины в США Владимиром Ельченко.
Читайте такжеВладимир Ельченко назначен послом Украины в США
Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
«Во время встречи были обсуждены перспективы дальнейшего развития украинско-американских отношений», - говорится в сообщении.
Глава государства особо отметил необходимость увеличения американских инвестиций в экономику Украины.
Как сообщал УНИАН, 19 декабря президент Владимир Зеленский назначил Владимира Ельченко чрезвычайным и полномочным послом Украины в США.
Перед этим Ельченко занимал должности постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке и посла Украины в Ямайке (по совместительству).
19 июля от должности посла Украины в США был освобожден Валерий Чалый.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter