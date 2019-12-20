Глава государства особо отметил необходимость увеличения американских инвестиций в экономику Украины.

Президент Владимир Зеленский встретился с новым послом Украины в США Владимиром Ельченко.

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Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

«Во время встречи были обсуждены перспективы дальнейшего развития украинско-американских отношений», - говорится в сообщении.

Глава государства особо отметил необходимость увеличения американских инвестиций в экономику Украины.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря президент Владимир Зеленский назначил Владимира Ельченко чрезвычайным и полномочным послом Украины в США.

Перед этим Ельченко занимал должности постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке и посла Украины в Ямайке (по совместительству).

19 июля от должности посла Украины в США был освобожден Валерий Чалый.