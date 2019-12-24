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Зеленский назначил экс-министра Тарасюка постпредом Украины при Совете Европы

17:03, 24 декабря 2019
Политика
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Тарасюка назначен в Совет Европы / Фото: УНИАН

Об этом говорится в указе президента №943/2019.

Им стал дипломат, бывший министр иностранных дел Борис Тарасюк.

"Назначить Тарасюка Бориса Ивановича постоянным представителем Украины при Совете Европы", - говорится в тексте документа.

Ранее постпредом Украины при Совете Европы был нынешний вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба. 4 сентября Зеленский освободил Кулебу от работы в Совете Европы.

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Теги: #Совет Европы#Владимир Зеленский