Зеленский назначил экс-министра Тарасюка постпредом Украины при Совете Европы

Тарасюк дважды возглавлял МИД Украины.

Президент Владимир Зеленский назначил нового постоянного представителя Украины при Совете Европы.

Об этом говорится в указе президента №943/2019.

Им стал дипломат, бывший министр иностранных дел Борис Тарасюк.

"Назначить Тарасюка Бориса Ивановича постоянным представителем Украины при Совете Европы", - говорится в тексте документа.

Ранее постпредом Украины при Совете Европы был нынешний вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба. 4 сентября Зеленский освободил Кулебу от работы в Совете Европы.