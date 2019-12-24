Зеленский назначил экс-министра Тарасюка постпредом Украины при Совете Европы
17:03, 24 декабря 2019Политика
32 0
Тарасюк дважды возглавлял МИД Украины.
Тарасюка назначен в Совет Европы / Фото: УНИАН
Президент Владимир Зеленский назначил нового постоянного представителя Украины при Совете Европы.
Об этом говорится в указе президента №943/2019.
Им стал дипломат, бывший министр иностранных дел Борис Тарасюк.
"Назначить Тарасюка Бориса Ивановича постоянным представителем Украины при Совете Европы", - говорится в тексте документа.
Ранее постпредом Украины при Совете Европы был нынешний вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба. 4 сентября Зеленский освободил Кулебу от работы в Совете Европы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter